TNI: необходимо пересмотреть подход к России, приняв её в европейскую семью

Россию нужно воспринимать как мировую державу и привлекать её преимуществом нормальных отношений с Западом, заявил аналитик The National Interest Джеральд Хайман.

По его словам, наилучшей стратегией в отношении России стала бы демонстрация преимуществ отношений со странами Запада.

«Среди таких преимуществ может быть возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к мировой державе», — пишет Хайман.

Он добавил, что Россию необходимо интегрировать в «европейскую семью».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.