TNI: необходимо пересмотреть подход к России, приняв её в европейскую семью
По его словам, наилучшей стратегией в отношении России стала бы демонстрация преимуществ отношений со странами Запада.
«Среди таких преимуществ может быть возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к мировой державе», — пишет Хайман.
Он добавил, что Россию необходимо интегрировать в «европейскую семью».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.