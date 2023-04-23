The National Interest: США и союзникам необходимо наладить отношения с Россией после СВО
Об этом он написал в статье для издание The National Interest.
По мнению Хаймана, заявления западных политиков об отказе сотрудничать с Россией являются «серьёзной ошибкой не только из-за внутренних особенностей страны, но и из-за её отношений с другими государствами».
Обозреватель добавил, что подобная политика остракизма не представляет собой «разумный рецепт отношений», особенно с таким важным государством, как Россия.
Хайман подчеркнул, что Россию после окончания СВО необходимо интегрировать в европейскую семью, но «не в качестве подданного, добивающегося снисхождения руководства».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.