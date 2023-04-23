The National Interest: США и союзникам необходимо наладить отношения с Россией после СВО

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Соединённым Штатам и их союзникам, а также Украине необходимо разработать приемлемый план налаживания отношений с Россией после окончания российской специальной военной операции. Такое мнение выразил старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман.

Об этом он написал в статье для издание The National Interest.

По мнению Хаймана, заявления западных политиков об отказе сотрудничать с Россией являются «серьёзной ошибкой не только из-за внутренних особенностей страны, но и из-за её отношений с другими государствами».

Обозреватель добавил, что подобная политика остракизма не представляет собой «разумный рецепт отношений», особенно с таким важным государством, как Россия.

Хайман подчеркнул, что Россию после окончания СВО необходимо интегрировать в европейскую семью, но «не в качестве подданного, добивающегося снисхождения руководства».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

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