МИД Швейцарии ответил на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву
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Таким образом в беседе с РБК Черезетти прокомментировала предложение директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Она добавила, что принятие подобных решений требует оценки эффективности подобных мер.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.