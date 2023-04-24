МИД Швейцарии ответил на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву

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Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти заявила, что решения, касающиеся изменений системы международных институтов, требуют тщательной проработки.
МИД Швейцарии ответил на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву
  • globallookpress.com
  • © Eric Dubost/Keystone Press Agency

Таким образом в беседе с РБК Черезетти прокомментировала предложение директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.

Она добавила, что принятие подобных решений требует оценки эффективности подобных мер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.


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