Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у западного меньшинства нет права говорить от имени всего человечества, ему необходимо уважать других членов мирового сообщества.

«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», — сказал он в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

Лавров призвал Запад вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.

Также российский министр заявил, что Соединённые Штаты начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.