Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества
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«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», — сказал он в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.
Лавров призвал Запад вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.
Также российский министр заявил, что Соединённые Штаты начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.