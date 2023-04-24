Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у западного меньшинства нет права говорить от имени всего человечества, ему необходимо уважать других членов мирового сообщества.
Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», — сказал он в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

Лавров призвал Запад вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.

Также российский министр заявил, что Соединённые Штаты начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить