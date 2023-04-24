Посольство Китая в Париже назвало слова Лу Шае о Крыме его личным мнением

В посольстве Китая во Франции заявили, что высказывание китайского посла в Париже Лу Шае о том, что Крым был российским исторически, является выражением его личного мнения.

«Замечания посла Лу Шае по вопросу Украины не являлись политическими декларациями, а были выражением личного мнения», — приводит текст заявления РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что подобные заявления не должны становиться «предметом домысливания».

Ранее Лу Шае заявил, что Крым был российским исторически и является таковым.

На возражение ведущего о том, что полуостров является частью Украины согласно международному праву, Лу Шае отметил, что страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве.

Позже китайское Министерство иностранных дел заявило об уважении суверенитета всех государств, ранее входивших в состав Советского Союза.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.