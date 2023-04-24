Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС по-прежнему намерен продолжать поставки оружия на Украину

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В Евросоюзе преобладает желание продолжать поставки оружия на Украину, занимающая противоположную позицию Венгрия находится в меньшинстве. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС по-прежнему намерен продолжать поставки оружия на Украину
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Настроения здесь — в поддержку войны и поставок Украине ещё большего количества вооружений», — приводит ТАСС его слова на встрече с венгерскими журналистами.

Сийярто напомнил, что позиция Будапешта заключается в скорейшем завершении украинского конфликта.

«Поэтому нужны не поставки вооружений, а прекращение огня, мирные переговоры и соглашение о мире, которые позволят спасти жизни людей», — сказал министр.

Ранее вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что для вступления Украины в состав НАТО без рисков вооружённого конфликта необходимо одобрение России в формате соглашения.

Она подчеркнула, что Будапешт пока не видит оснований, которые позволили бы стране поддержать расширение НАТО за счёт Украины.

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