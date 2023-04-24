Качиньский заявил, что Польша выступает против компромиссного решения ситуации на Украине
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«Есть предпосылки к тому, чтобы судить, что она (конфликтная ситуация на Украине. — RT) закончится определённым компромиссом, а не окончательным решением», — цитирует его РИА Новости.
Качиньский отметил, что не желает такого решения ситуации.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран НАТО заявил о необходимости завершения украинского конфликта дипломатическим путём.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.