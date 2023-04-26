В Швеции подняли вопрос о введении безвиза в ЕС для Армении на фоне её «желания разорвать связи с Россией»

Член шведского парламента (риксдага) Бьорн Сёдер предложил главе МИД страны Тобиасу Билльстрёму выступить с инициативой запуска процесса, направленного на предоставление жителям Армении права безвизового въезда в Евросоюз. С обращением депутата к министру, содержащим соответствующий призыв, ознакомился RT.

По мнению Сёдера, для Армении, которая сегодня «всё больше разворачивается в сторону Запада» и имеет «желание разорвать связи с Россией», введение безвизового режима принесло бы «весомые преимущества», сблизив страну с ЕС и Европой в целом.

«В настоящее время существуют большие возможности для присоединения Армении к Европе и принятия страны в европейскую семью, к которой она принадлежит», — добавил он.

На этом фоне Сёдер, напомнив, что Швеция сейчас председательствует в Совете Европейского союза, обратился к Билльстрёму с вопросом, не рассмотрит ли тот возможность поднять тему «начала процесса внутри ЕС по введению безвизового въезда из Армении в Евросоюз».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя в беседе с RT инициативу Сёдера, заявил, что Швеция постоянно провоцирует или ищет предлоги, чтобы внести раздражение или породить сомнение в отношениях стран постсоветского пространства с Россией.

«Шведы, как, в принципе, и все остальные западники, придерживаются русофобии и пытаются в эту русофобию втянуть и постсоветское пространство... В этом случае (предложение о безвизе. — RT) служит для стимулирования Армении к противостоянию с Россией и выдвижения ей каких-либо претензий. Это наиболее очевидная и наиболее понятная, на мой взгляд, причина данного заявления», — объяснил эксперт.

Вместе с тем шведский депутат в данном контексте может преследовать ещё одну цель, добавил Оленченко. По его мнению, подобное предложение также может быть направлено на подачу определённого сигнала Турции.

«Как нам известно, есть серьёзные противоречия между Швецией и Турцией. Турция выступает против вступления Швеции в НАТО, потому что Стокгольм предоставляет некие льготы турецким курдам. Может быть, Сёдер хотел дополнительно послать сигнал и туркам», — резюмировал собеседник RT.

В настоящее время между ЕС и Арменией действует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве (СВРП). Оно является правовой основой партнёрства сторон, говорится на сайте МИД Армении. Кроме того, Ереван является участником «Восточного партнёрства» — специального направления европейской политики соседства, направленной на углубление отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами бывшего СССР — Арменией, Азербайджаном, Белоруссией (приостановила участие), Грузией, Молдавией и Украиной.

Для трёх из этих стран — Молдавии, Украины и Грузии — действует безвизовый режим въезда в ЕС. Он даёт гражданам перечисленных государств право пребывать в пределах Шенгенской зоны до 90 дней суммарно каждые полгода.