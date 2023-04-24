Bloomberg: посольство КНР в Париже удалило интервью посла о статусе стран бывшего СССР
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В частности была удалена расшифровка интервью посла Лю Шайе телеканалу LCI официального аккаунта китайского диппредставительства в социальной сети WeChat.
Как заявили журналисты, это произошло после критики высказываний посла со стороны западных стран.
Кроме того, интервью не было опубликовано на официальном сайте посольства.
Ранее посол КНР в Париже Лю Шайе заявил, что Крым был российским исторически и является таковым.
На возражение ведущего о том, что полуостров является частью Украины согласно международному праву, Лю Шайе отметил, что страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве.
Позже китайское Министерство иностранных дел заявило об уважении суверенитета всех государств, ранее входивших в состав Советского Союза.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.