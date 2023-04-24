Bloomberg: посольство КНР в Париже удалило интервью посла о статусе стран бывшего СССР

Bloomberg сообщил, что посольство Китайской Народной Республики в Париже удалило интервью посла о статусе стран бывшего Советского Союза.

В частности была удалена расшифровка интервью посла Лю Шайе телеканалу LCI официального аккаунта китайского диппредставительства в социальной сети WeChat.

Как заявили журналисты, это произошло после критики высказываний посла со стороны западных стран.

Кроме того, интервью не было опубликовано на официальном сайте посольства.

Ранее посол КНР в Париже Лю Шайе заявил, что Крым был российским исторически и является таковым.

На возражение ведущего о том, что полуостров является частью Украины согласно международному праву, Лю Шайе отметил, что страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве.

Позже китайское Министерство иностранных дел заявило об уважении суверенитета всех государств, ранее входивших в состав Советского Союза.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.