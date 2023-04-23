Обозреватель American Thinker предложила сменить власть на Украине

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США следует сменить украинское правительство, заявила обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер.
Обозреватель American Thinker предложила сменить власть на Украине
  • AFP

Она отметила, что замглавы МИД Украины Андрей Мельник оскорбительно ответил предпринимателю Илону Маску, который предложил мирный план.

Обозреватель также напомнила слова украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко, потребовавшего, чтобы США выбрали «адекватного» президента, который продолжит поддерживать Киев.

«Это удивительно. Сначала они оскорбляют Маска, теперь они оскорбляют американских избирателей. ...Если они хотят помощи, то, возможно, пришло время для другого правительства на Украине», — написала Шоуолтер.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс в ходе своего выступления в конгрессе выразил мнение, что выделять деньги Украине без должной подотчётности недопустимо.

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