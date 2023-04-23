Авторы The National Interest призвали пересмотреть помощь США Украине из-за слов Макрона о КНР

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США, возможно, придётся пересмотреть свой статус ведущего донора на Украине из-за недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние Соединённых Штатов и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм».
Авторы The National Interest призвали пересмотреть помощь США Украине из-за слов Макрона о КНР
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут обозреватели Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс в статье для The National Interest.

По их мнению, заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус США как ведущего донора на Украине, а конгресс должен потребовать от администрации Джо Байдена предоставить полный отчёт о том, какой вклад Франция и другие европейские партнёры внесли в поддержку Украины за последние 14 месяцев.

Тогда как Байден охарактеризовал конфликт на Украине как «глобальную борьбу за демократию», проводимую совместно с европейскими союзниками, заявления Макрона делают эти утверждения лицемерными, считают журналисты.

Ранее Макрон заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние Соединённых Штатов и Китая из-за Тайваня.

После этого американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио пригрозил президенту Франции оставить Европу разбираться с Украиной без США.

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