Сенатор Рубио пригрозил Макрону оставить Европу разбираться с Украиной без США

Американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио в своих соцсетях пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону оставить Европу разбираться с Украиной без США.

Таким образом американский политик отреагировал на слова французского президента о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня.

«Говоря о том, чтобы не втягиваться в другие, не наши конфликты, нужно спросить Европу, говорит ли он за них? Потому что мы достаточно сильно сейчас вовлечены в вопрос Украины», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, возможно, американской стороне стоит заявить, что она сфокусируется на Тайване, «а вы, ребята, разбирайтесь с Украиной и Европой».

Рубио подчеркнул, что в данном вопросе важно понять, говорит ли Макрон только за себя или же всё же за весь Европейский союз.

Ранее Макрон заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние Соединённых Штатов и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм».