N-TV: МИД ФРГ оправдал высылку российских дипломатов сокращением присутствия спецслужб
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«В Министерстве иностранных дел подтвердили N-TV, что присутствие спецслужб нужно сократить», — сказано в сообщении.
22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.
В Москве заявили, что в ответ на это более 20 дипломатов ФРГ будут высланы из России.
При этом таблоид Bild сообщил, что Россию покинут 34 из примерно 90 германских дипломатов, которые сейчас работают в Москве.