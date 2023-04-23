N-TV: МИД ФРГ оправдал высылку российских дипломатов сокращением присутствия спецслужб

В МИД Германии объяснили решение выслать российских дипломатов «необходимостью сократить присутствие спецслужб», сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на информацию германского Министерства иностранных дел.

«В Министерстве иностранных дел подтвердили N-TV, что присутствие спецслужб нужно сократить», — сказано в сообщении.

22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

В Москве заявили, что в ответ на это более 20 дипломатов ФРГ будут высланы из России.

При этом таблоид Bild сообщил, что Россию покинут 34 из примерно 90 германских дипломатов, которые сейчас работают в Москве.