Bild: Россию покинут 34 из примерно 90 работающих там германских дипломатов

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Таблоид Bild сообщил, что Россию покинут 34 из примерно 90 германских дипломатов, которые сейчас работают в Москве, в ответ на решение Берлина выслать российских сотрудников диппредставительств.
Bild: Россию покинут 34 из примерно 90 работающих там германских дипломатов
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«По информации Bild, 34 из примерно 90 немецких дипломатов в Москве вынуждены покинуть страну», — пишет газета.

Вместе с этим представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что более 20 дипломатов Германии высылают из России.

22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

В Москве заявили, что в ответ на это более 20 дипломатов ФРГ будут высланы из России.

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