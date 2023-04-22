Bild: Россию покинут 34 из примерно 90 работающих там германских дипломатов

Таблоид Bild сообщил, что Россию покинут 34 из примерно 90 германских дипломатов, которые сейчас работают в Москве, в ответ на решение Берлина выслать российских сотрудников диппредставительств.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

«По информации Bild, 34 из примерно 90 немецких дипломатов в Москве вынуждены покинуть страну», — пишет газета. Вместе с этим представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что более 20 дипломатов Германии высылают из России. 22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. В Москве заявили, что в ответ на это более 20 дипломатов ФРГ будут высланы из России.