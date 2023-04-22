Bild: Россию покинут 34 из примерно 90 работающих там германских дипломатов
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
«По информации Bild, 34 из примерно 90 немецких дипломатов в Москве вынуждены покинуть страну», — пишет газета.
Вместе с этим представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что более 20 дипломатов Германии высылают из России.
22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.
В Москве заявили, что в ответ на это более 20 дипломатов ФРГ будут высланы из России.