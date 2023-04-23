Посол Черновол: около 140 человек подтвердили посольству России желание выехать из Судана

Около 140 человек подтвердили посольству России желание эвакуироваться из Судана, сообщил российский посол в Хартуме Андрей Черновол.

Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.

«Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек», — рассказал собеседник агентства.

Черновол добавил, что этот список продолжает расти за счёт запросов от иностранных граждан, включая страны СНГ.

Он добавил, что пока трудно организовать эвакуацию, однако планы строятся.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.

Кроме того, армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).