Турция намерена эвакуировать своих граждан из Судана 23 апреля

Турецкое посольство в Хартуме сообщило, что Турция намерена организовать эвакуацию своих граждан, находящихся в Судане, в воскресенье, 23 апреля.

Об этом диппредставительство написало в Twitter.

«Принято решение эвакуировать наших граждан из зоны конфликта по земле через третью страну в воскресенье», — говорится в сообщении.

Посольство организовало три точки сбора для желающих эвакуироваться из Судана.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.

Кроме того, армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).