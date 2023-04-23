Турция намерена эвакуировать своих граждан из Судана 23 апреля
Об этом диппредставительство написало в Twitter.
«Принято решение эвакуировать наших граждан из зоны конфликта по земле через третью страну в воскресенье», — говорится в сообщении.
Посольство организовало три точки сбора для желающих эвакуироваться из Судана.
Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.
Кроме того, армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).