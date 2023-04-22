Президент Бразилии не планирует посещать Россию или Украину до начала мирных переговоров

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Президент Бразилии Лула да Силва не планирует посещать Россию или Украину, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта, сказал политик на пресс-конференции в Португалии.
Президент Бразилии не планирует посещать Россию или Украину до начала мирных переговоров
  • AFP
  • © EVARISTO SA

Слова президента приводит Diário de Notícias.

Газета пишет, что да Силва не поедет «ни в Россию, ни на Украину», пока не начнутся переговоры и условия для установления мира.

Ранее Лула да Силва раскритиковал действия Соединённых Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.

24 марта газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщила, что Лула да Силва предложил создать «мирный клуб» с участием Китая для разрешения конфликта на Украине.

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