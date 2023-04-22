Президент Бразилии не планирует посещать Россию или Украину до начала мирных переговоров
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Слова президента приводит Diário de Notícias.
Газета пишет, что да Силва не поедет «ни в Россию, ни на Украину», пока не начнутся переговоры и условия для установления мира.
Ранее Лула да Силва раскритиковал действия Соединённых Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.
24 марта газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщила, что Лула да Силва предложил создать «мирный клуб» с участием Китая для разрешения конфликта на Украине.