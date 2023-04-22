Президент Бразилии не планирует посещать Россию или Украину до начала мирных переговоров

Президент Бразилии Лула да Силва не планирует посещать Россию или Украину, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта, сказал политик на пресс-конференции в Португалии.

Слова президента приводит Diário de Notícias.

Газета пишет, что да Силва не поедет «ни в Россию, ни на Украину», пока не начнутся переговоры и условия для установления мира.

Ранее Лула да Силва раскритиковал действия Соединённых Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.

24 марта газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщила, что Лула да Силва предложил создать «мирный клуб» с участием Китая для разрешения конфликта на Украине.