Экс-премьер Словакии назвал худшим возможным сценарием вступление Украины в НАТО

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Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал худшим возможным сценарием возможное вступление Украины в НАТО.
Экс-премьер Словакии назвал худшим возможным сценарием вступление Украины в НАТО
  • AP
  • © Olivier Matthys

Поддерживать членство этой страны в альянсе могут только те, кто хочет открытого военного конфликта с Россией, считает он.

«Членство Украины в НАТО считаем худшим возможным решением, эскалацией напряжённости, неуважением соглашений, которые США с Россией заключили в 90-х годах. Только те, кто хочет открытого военного конфликта НАТО с Россией, может поддерживать членство Украины в НАТО», — написал он в своих соцсетях, его цитирует РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

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