InsideOver: Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане

Россия стала частью угрожающего США «треугольника смерти» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом пишет аналитик Федерико Джулиани в статье для издания InsideOver.

«Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить «треугольник смерти» в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — говорится в материале.

Джулиани отметил, что Тихоокеанский флот России начал учения в период высокой напряжённости в отношениях с НАТО.

20 апреля Минобороны России объявило, что внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота завершена.

Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. К ней привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих.