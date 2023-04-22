InsideOver: Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане

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Россия стала частью угрожающего США «треугольника смерти» в Индо-Тихоокеанском регионе.
InsideOver: Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане
  • РИА Новости

Об этом пишет аналитик Федерико Джулиани в статье для издания InsideOver.

«Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить «треугольник смерти» в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — говорится в материале.

Джулиани отметил, что Тихоокеанский флот России начал учения в период высокой напряжённости в отношениях с НАТО.

20 апреля Минобороны России объявило, что внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота завершена.

Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. К ней привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих.

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