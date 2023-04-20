Минобороны России: внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена

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Минобороны России объявило, что внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота завершена.
Минобороны России: внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена
  • © Кадр видео mil.ru

По данным оборонного ведомства, все силы ТОФ, которые привлекались к внезапной проверке, возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации.

Отмечается, что проверка подтвердила высокую готовность российских войск к отражению агрессии вероятного противника с моря или океана.

Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. К ней привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля.

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