Посол Клименко: попытки Запада отменить русскую культуру потерпели фиаско

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Попытки Запада отменить русскую культуру потерпели фиаско. Такое мнение выразил российский посол в Мадриде Юрий Клименко.

По его словам, «попытки (Запада. — RT) отменить великую российскую культуру» потерпели фиаско.

«Свидетельством этому является недавняя премьера оперы «Нос» в столичном Королевском театре, предстоящий показ современного российского фильма «Быть» в Мадриде, неослабевающий интерес к экспозициям филиала Русского музея в Малаге», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что санкционная политика против России не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования в стране.

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