Минпросвещения: санкции не влияют на развитие системы образования в России
- РИА Новости
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Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Подчеркнём, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования России», — цитирует Кравцова ТАСС.
По его словам, рестрикции также не мешают развитию контактов с другими странами.
Ранее президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах.
Он уточнил, что срок обучения может составить от четырёх до шести лет.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT заявление Путина.