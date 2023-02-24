Минпросвещения: санкции не влияют на развитие системы образования в России

Санкционная политика против России не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования в стране.

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Подчеркнём, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования России», — цитирует Кравцова ТАСС.

По его словам, рестрикции также не мешают развитию контактов с другими странами.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах.

Он уточнил, что срок обучения может составить от четырёх до шести лет.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT заявление Путина.