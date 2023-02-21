В Совфеде заявили о необходимости применения комплексного подхода в системе образования

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT заявление российского лидера Владимира Путина о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырёх до шести лет.

Как отметила Гумерова, это востребованное предложение, которое сегодня «ждут общество, экономика, наш промышленный сектор».

По её словам, необходимо посмотреть, где нужно оставить специалитет и сколько лет должно длиться обучение.

«Более того, мы на базе консорциума «Недра» в Санкт-Петербургском горном университете обсуждали эту тему год назад, нами подготовлен законопроект по этому направлению, суть которого в том, что там, где для экономики страны нужен специалитет, разрешить исключительно такую форму подготовки. Безусловно, этот переход не может быть резким», — подчеркнула сенатор.

Она согласилась с заявлением российского лидера, который предложил взять «всё лучшее» из нашей отечественной системы, из наработок современных лет и плавно строить систему высшего образования.

«Безусловно, не должны пострадать ребята, которые сейчас учатся по тем или иным направлениям, они должны получить полноценные дипломы. Те направления, которые президент обозначил, потребуют более комплексного подхода», — заявила Гумерова.

По её мнению, отдельно необходимо отметить «долгожданную» программу подготовки рабочих кадров.

«Очень много у нас обращений от субъектов, что остро не хватает и профориентационной работы, и устарела инфраструктура среднепрофессиональных образовательных организаций. Очень важно, что будет продолжен ремонт и строительство школ, детских садов, спортивных учреждений, и в рамках нацпроектов эти деньги с 2025 года будут ритмично до регионов России доводиться», — заключила собеседница RT.

Ранее Путин призвал вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах.

Он уточнил, что срок обучения может составить от четырёх до шести лет.