Торгпред Панкратов: Никарагуа становится площадкой для сотрудничества с Россией в медицине

Никарагуа становится платформой в Латинской Америке для сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения, заявил российский торговый представитель в южноамериканской стране Пётр Панкратов.

Об этом Панкратов сказал в беседе с РИА Новости.

«Очень интересно, что Никарагуа постепенно становится хорошей площадкой для сотрудничества в области здравоохранения», — рассказал собеседник агентства.

Панкратов уточнил, что Россия и Никарагуа подписали несколько соглашений, касающихся сотрудничества в сфере ядерной медицины и создания вакцин.

Ранее министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада принял приглашение главы российского МИД Сергея Лаврова посетить Россию с ответным визитом.