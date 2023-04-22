Торгпред Панкратов: Никарагуа становится площадкой для сотрудничества с Россией в медицине
Об этом Панкратов сказал в беседе с РИА Новости.
«Очень интересно, что Никарагуа постепенно становится хорошей площадкой для сотрудничества в области здравоохранения», — рассказал собеседник агентства.
Панкратов уточнил, что Россия и Никарагуа подписали несколько соглашений, касающихся сотрудничества в сфере ядерной медицины и создания вакцин.
Ранее министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада принял приглашение главы российского МИД Сергея Лаврова посетить Россию с ответным визитом.