Rzeczpospolita: союз Польши и Украины уже работает

Обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita написал, что поток украинских беженцев превратил Польшу в двунациональную страну.

«Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнёрство — покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт», — отметил он.

По его словам, сотрудничество двух стран пока идёт хорошо.

Шулджиньский отметил, что сейчас украинцы составляют более 8% от всего населения Польши.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.