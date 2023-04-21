Учёные армии КНР заявили об участии TikTok в когнитивной войне против России
- AP
Согласно мнению учёных, деятельность соцсети «значительно подорвала моральный облик российских военных».
В докладе отмечается, что американское правительство использовало TikTok для антироссийской пропаганды.
Ранее польский европарламентарий Беата Мазурек выразила мнение, что с помощью китайской социальной сети TikTok заинтересованные лица якобы могут «влиять на общественное мнение», в том числе в вопросах, касающихся поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС.