Социальная сеть TikTok при помощи своей платформы ведёт когнитивную войну против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование военных учёных Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Согласно мнению учёных, деятельность соцсети «значительно подорвала моральный облик российских военных».

В докладе отмечается, что американское правительство использовало TikTok для антироссийской пропаганды.

Ранее польский европарламентарий Беата Мазурек выразила мнение, что с помощью китайской социальной сети TikTok заинтересованные лица якобы могут «влиять на общественное мнение», в том числе в вопросах, касающихся поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС.