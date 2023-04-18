Депутат ЕП Луазо предостерегла от запрета TikTok в Европе из-за примера распространения RT и Sputnik

Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо в ходе заседания комиссии французского сената по расследованию деятельности TikTok усомнилась в необходимости его запрета в Европе. В качестве подверждения своего мнения она привела пример распространения телеканала RT и агентства Sputnik после их запрета в ЕС.

«TikTok — это инструмент пропаганды и распространения влияния Китая. Но Китай ведёт эту пропаганду и на других платформах, включая Twitter и Facebook... Если мы запретим TikTok, всё это просто возродится и пойдёт по другим каналам», — приводятся её слова в статье Public Sénat.

Отмечается, что в качестве примера Луазо, которая ранее занимала пост министра по делам Европы в правительстве Франции, привела запрет в ЕС агентства Sputnik и телеканала RT.

«Мы пнули муравейник — и теперь муравьи повсюду», — сказала она.

Ранее польский европарламентарий Беата Мазурек выразила мнение, что с помощью китайской социальной сети TikTok заинтересованные лица якобы могут «влиять на общественное мнение», в том числе в вопросах, касающихся поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС.

25 февраля Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.

Новые санкции ЕС против России включают в том числе запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.