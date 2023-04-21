МИД: Россия считает необходимым запуск диалога в ООН по всему спектру ракетной проблематики

Россия считает необходимым запуск на площадке ООН механизма обсуждения всего спектра ракетной проблематики, заявил посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков.

«Как бы ни складывалась ситуация на ракетном поле, необходимо приступить к подготовке запуска на ооновской площадке диалогового механизма для обсуждения всего спектра ракетной проблематики», — приводит РИА Новости слова Машкова в интервью журналу «Международная жизнь».

Он отметил, что данное предложение можно направить Генеральному секретарю ООН.

Также Машков заявил, что гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер, в том числе в ракетной сфере.