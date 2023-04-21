МИД: Россия считает необходимым запуск диалога в ООН по всему спектру ракетной проблематики

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Россия считает необходимым запуск на площадке ООН механизма обсуждения всего спектра ракетной проблематики, заявил посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков.
МИД: Россия считает необходимым запуск диалога в ООН по всему спектру ракетной проблематики
  • РИА Новости

«Как бы ни складывалась ситуация на ракетном поле, необходимо приступить к подготовке запуска на ооновской площадке диалогового механизма для обсуждения всего спектра ракетной проблематики», — приводит РИА Новости слова Машкова в интервью журналу «Международная жизнь».

Он отметил, что данное предложение можно направить Генеральному секретарю ООН.

Также Машков заявил, что гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер, в том числе в ракетной сфере.

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