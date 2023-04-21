МИД России: гонка вооружений в ракетной сфере становится неконтролируемой

Короткая ссылка
Гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер, в том числе в ракетной сфере, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель в Режиме контроля за ракетными технологиями в 2021—2022 годах Григорий Машков.
МИД России: гонка вооружений в ракетной сфере становится неконтролируемой
  • РИА Новости

Он отметил, что в мире идёт гонка вооружений, последствия которой трудно предсказать.

«В совершенствование ракетных технологий вкладываются десятки миллиардов долларов. Этот процесс приобретает неконтролируемый характер», — цитирует РИА Новости Машкова.

По его словам, происходит перераспределение баланса потенциалов межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить