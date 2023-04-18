Антонов: США разрушили почти все договорённости по контролю над вооружениями

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Администрация США разрушила почти все договорённости в сфере контроля над вооружениями, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Администрация разрушила практически все договорённости в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», — приводит слова Антонова пресс-служба дипмиссии.

Он отметил, что США вышли из соглашения по ПРО, РСМД и открытому небу.

Посол добавил, что Вашингтон свёл на нет стратегический диалог стран.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

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