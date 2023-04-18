Антонов: США разрушили почти все договорённости по контролю над вооружениями
«Администрация разрушила практически все договорённости в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», — приводит слова Антонова пресс-служба дипмиссии.
Он отметил, что США вышли из соглашения по ПРО, РСМД и открытому небу.
Посол добавил, что Вашингтон свёл на нет стратегический диалог стран.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.