Посольство США в России сообщило о заинтересованности Вашингтона в сохранении ДСНВ

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В Вашингтоне заинтересованы в сохранении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и продолжают выполнять все основные положения соглашения, заявили в посольстве США в России.

В дипмиссии отметили, что исключением стали данные о состоянии и количестве боеголовок.

«За исключением этой контрмеры, касающейся обновления данных раз в два года, США продолжают полностью выполнять договор о СНВ, включая центральные ограничения», — цитируют сообщение дипломатов «Известия».

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. 

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