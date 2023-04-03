Посольство США в России сообщило о заинтересованности Вашингтона в сохранении ДСНВ

В Вашингтоне заинтересованы в сохранении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и продолжают выполнять все основные положения соглашения, заявили в посольстве США в России.

В дипмиссии отметили, что исключением стали данные о состоянии и количестве боеголовок.

«За исключением этой контрмеры, касающейся обновления данных раз в два года, США продолжают полностью выполнять договор о СНВ, включая центральные ограничения», — цитируют сообщение дипломатов «Известия».

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.