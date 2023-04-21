МИД: для России очевидна потребность в наращивании тактического ракетного потенциала

Для России является очевидной потребность в наращивании тактического ракетного потенциала, заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.

«Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала», — цитирует РИА Новости Машкова.

Он отметил, что данная мера необходима в том числе в Калининграде, где страны НАТО «вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО».

Дипломат добавил, что бдительность необходимо соблюдать и на восточных рубежах.

Также Машков заявил, что гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер, в том числе в ракетной сфере.