Пентагон: около 11,5 тысячи украинских военных прошли или проходят обучение в ФРГ

В Германии прошли или проходят обучение примерно 11,5 тыс. украинских военных, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

«Около 2,5 тыс. украинских солдат проходят обучение прямо сейчас в Германии, около 9 тыс. закончили тренировки и вернулись на Украину», — цитирует РИА Новости Милли.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams, на которых личный состав ВСУ будет проходить обучение, прибудут в Германию в следующие несколько недель.

До этого в американском Минобороны ранее подтвердили, что Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.