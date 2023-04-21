Пентагон: около 11,5 тысячи украинских военных прошли или проходят обучение в ФРГ
- AP
«Около 2,5 тыс. украинских солдат проходят обучение прямо сейчас в Германии, около 9 тыс. закончили тренировки и вернулись на Украину», — цитирует РИА Новости Милли.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams, на которых личный состав ВСУ будет проходить обучение, прибудут в Германию в следующие несколько недель.
До этого в американском Минобороны ранее подтвердили, что Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.