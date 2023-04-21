Министр экономики Японии Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию

Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме.

Об этом информирует агентство «Киодо».

«Этот вопрос затрагивает дипломатические переговоры, я хотел бы воздержаться от комментариев», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты и ряд других ключевых союзников Киева занимаются изучением возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.

Как отмечается в материале, обсуждаемый подход предполагает, что весь экспорт в Россию будет запрещён, если не будет исключений.