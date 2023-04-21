Трамп упрекнул власти США в выводе войск из Афганистана и увидел в этом причины СВО

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в YouTube упрекнул действующую администрацию США в выводе войск из Афганистана, увидев в этом связь с решением России начать спецоперацию на Украине.

«Я думаю, то, как мы покинули Афганистан, стало самым позорным моментом в истории нашей страны. Когда (президент России Владимир. — RT) Путин и (лидер КНР. — RT) Си (Цзиньпин) увидели нашу некомпетентность и что мы не знаем, что делаем, это подстегнуло идти и действовать на Украине», — отметил он.

По слова Трампа, во время его президентства конфликт на Украине не был бы возможен, как и риск военных действий КНР в отношении Тайваня.

13 апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончится для Вашингтона так же, как и в Афганистане.

Бывший офицер ВМС США Байрон Кинг заявил, что Вашингтон оказался на грани геополитического фиаско на Украине.

По его оценкам, грядущий провал Соединённых Штатов затмит предыдущие неудачи американской администрации во Вьетнаме и Афганистане.