Конфликт на Украине закончится для Вашингтона так же, как и в Афганистане.

Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Исход будет такой же, как тот, которого мы добились в Афганистане. Это была катастрофа», — заявил он.

Риттер охарактеризовал ситуацию в Афганистане как «полный провал» и спрогнозировал, что он повторится в отношении Украины.

Ранее обозреватель The American Thinker Томас Лифсон заявил, что президент США Джо Байден совершил серьёзные ошибки в процессе вывода американских войск из Афганистана.