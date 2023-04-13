Экс-разведчик ВС США Риттер: США на Украине ждёт повторение провала в Афганистане

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Конфликт на Украине закончится для Вашингтона так же, как и в Афганистане.
Экс-разведчик ВС США Риттер: США на Украине ждёт повторение провала в Афганистане
  • РИА Новости

Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Исход будет такой же, как тот, которого мы добились в Афганистане. Это была катастрофа», — заявил он.

Риттер охарактеризовал ситуацию в Афганистане как «полный провал» и спрогнозировал, что он повторится в отношении Украины.

Ранее обозреватель The American Thinker Томас Лифсон заявил, что президент США Джо Байден совершил серьёзные ошибки в процессе вывода американских войск из Афганистана.

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