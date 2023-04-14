Экс-офицер ВМС США Кинг: Вашингтон оказался на грани геополитического фиаско на Украине

Вашингтон оказался на грани геополитического фиаско на Украине, считает бывший офицер ВМС США Байрон Кинг. По его оценкам, грядущий провал Соединённых Штатов затмит предыдущие неудачи американской администрации во Вьетнаме и Афганистане.

Такое мнение он выразил в статье для The Daily Reckoning.

«Для Украины всё может закончиться плохо, если не катастрофически. В более широком смысле то же самое относится к НАТО, большей части остальной Европы и, конечно же, к США и их национальным интересам», — пишет эксперт.

Кинг предложил игнорировать «шумиху» и обратить внимание на суть ситуации на Украине.

По его словам, военные эксперты в Вашингтоне «почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина должна проиграть».

«И что это значит для вас? Что ж, мир вот-вот изменится, и я имею в виду большие перемены», — продолжил он.

Автор посоветовал приготовиться к очередному фиаско США, подобно предыдущим стратегическим провалам во Вьетнаме (1975 год) и Афганистане (2021 год), однако «на этот раз надвигающееся бедствие на Украине затмит результаты Сайгона и Кабула».

Бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший ранее в статье для American Thinker выразил мнение, что Украина может обернуться ещё одним Ираком или Афганистаном для стран Запада.

Обозреватель Sabah Берджан Тутар также считает, что к поражениям Соединённых Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке добавится Украина.