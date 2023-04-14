Экс-офицер ВМС США Кинг: Вашингтон оказался на грани геополитического фиаско на Украине

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Вашингтон оказался на грани геополитического фиаско на Украине, считает бывший офицер ВМС США Байрон Кинг. По его оценкам, грядущий провал Соединённых Штатов затмит предыдущие неудачи американской администрации во Вьетнаме и Афганистане.
Экс-офицер ВМС США Кинг: Вашингтон оказался на грани геополитического фиаско на Украине
  • AP

Такое мнение он выразил в статье для The Daily Reckoning.

«Для Украины всё может закончиться плохо, если не катастрофически. В более широком смысле то же самое относится к НАТО, большей части остальной Европы и, конечно же, к США и их национальным интересам», —  пишет эксперт.

Кинг предложил игнорировать «шумиху» и обратить внимание на суть ситуации на Украине.

По его словам, военные эксперты в Вашингтоне «почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина должна проиграть».

«И что это значит для вас? Что ж, мир вот-вот изменится, и я имею в виду большие перемены», — продолжил он.

Автор посоветовал приготовиться к очередному фиаско США, подобно предыдущим стратегическим провалам во Вьетнаме (1975 год) и Афганистане (2021 год), однако «на этот раз надвигающееся бедствие на Украине затмит результаты Сайгона и Кабула».

Бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший ранее в статье для American Thinker выразил мнение, что Украина может обернуться ещё одним Ираком или Афганистаном для стран Запада.

Обозреватель Sabah Берджан Тутар также считает, что к поражениям Соединённых Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке добавится Украина.

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