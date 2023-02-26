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Экс-морпех США Катагнус: Украина для Запада может обернуться Ираком или Афганистаном

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Украина может обернуться ещё одним Ираком или Афганистаном для стран Запада.
Экс-морпех США Катагнус: Украина для Запада может обернуться Ираком или Афганистаном
  • AFP

Об этом заявил бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в статье для American Thinker.

Катагнус-младший раскритиковал навязывание идеи, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то что бои продолжаются уже год.

«Нежелание Запада признать эти «российские» реалии приведёт только к неудачам, подобным Ираку и Афганистану», — заключил он.

Ранее обозреватель Sabah Берджан Тутар выразил мнение, что к поражениям Соединённых Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке добавится Украина.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет противостоять линии Вашингтона на нанесение стратегического поражения России.

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