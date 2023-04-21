Посольство: США молчат о реальных выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки

Российское посольство в Вашингтоне сообщило, что, обвиняя Россию в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, Соединённые Штаты молчат о реальных выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки.

Об этом информирует РИА Новости.

«Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях «украинской части» агродоговорённостей», — сказано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что Россия остаётся надёжным поставщиком агротоваров и продолжит исполнять обязательства по имеющимся соглашениям.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит прогресса по зерновой сделке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сложности с проведением инспекций в рамках зерновой сделки возникают из-за действий представителей Украины и ООН.

По её словам, в настоящее время наблюдаются сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций на площадке Совместного координационного центра в Стамбуле.