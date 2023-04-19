Захарова: сложности с инспекциями в рамках зерновой сделки возникают из-за Украины и ООН
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По её словам, в настоящее время наблюдаются сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций на площадке Совместного координационного центра в Стамбуле.
«Возникают они исключительно в результате действий украинских представителей, а также ооновцев, которые, по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять», — приводит РИА Новости заявление Захаровой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии какого-либо движения по зерновой сделке.
По словам главы департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва, инспекции судов с зерном в рамках черноморской инициативы возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что «нахрапом» её действия не пройдут.