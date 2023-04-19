Захарова: сложности с инспекциями в рамках зерновой сделки возникают из-за Украины и ООН

Сложности с проведением инспекций в рамках зерновой сделки возникают из-за действий представителей Украины и ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в настоящее время наблюдаются сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций на площадке Совместного координационного центра в Стамбуле.

«Возникают они исключительно в результате действий украинских представителей, а также ооновцев, которые, по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять», — приводит РИА Новости заявление Захаровой.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии какого-либо движения по зерновой сделке.

По словам главы департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва, инспекции судов с зерном в рамках черноморской инициативы возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что «нахрапом» её действия не пройдут.