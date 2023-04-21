Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине показал лицемерие Запада

Конфликт на Украине изменил многое, в частности, показал всем лицемерие Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Он (министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. — RT) сказал мне, что война всё изменила. Да, так и есть, изменилось многое, и мы поняли, какое лицемерие было со стороны всех вас (Запада. — RT)», — заявил он в эфире телеканала «ТВ Прва».

Сербский лидер добавил, что сегодня Запад угрожает Сербии, которая ведёт себя в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Вучич также отметил, что представители стран Запада призывают Сербию вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.