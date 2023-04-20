Newsweek: нежелание Киева признать поражение приведёт к большим территориальным потерям

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Нежелание украинских властей признать поражение и перейти к переговорам приведёт к ещё большим территориальным потерям Украины. Об этом написали в статье для Newsweek бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер.
Newsweek: нежелание Киева признать поражение приведёт к большим территориальным потерям
  • AP
  • © Libkos

В материале подчёркивается, что на фронте погибает целое поколение украинских мужчин, в то время как у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики одержать верх над США.

«Затягивание конфликта не изменит этого уравнения», — говорится в заявлении.

Авторы утверждают, что условия мирных переговоров для Украины на данный момент менее благоприятны, чем семь месяцев назад.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что Россия многого добилась в ходе специальной военной операции.

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