Нежелание украинских властей признать поражение и перейти к переговорам приведёт к ещё большим территориальным потерям Украины. Об этом написали в статье для Newsweek бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер.

В материале подчёркивается, что на фронте погибает целое поколение украинских мужчин, в то время как у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики одержать верх над США.

«Затягивание конфликта не изменит этого уравнения», — говорится в заявлении.

Авторы утверждают, что условия мирных переговоров для Украины на данный момент менее благоприятны, чем семь месяцев назад.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что Россия многого добилась в ходе специальной военной операции.