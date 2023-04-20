Кабмин Румынии выделит €20 млн для поддержки сельхозпроизводителей

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Правительство Румынии приняло решение о выделении €20 млн для помощи местным сельхозпроизводителям.
Кабмин Румынии выделит €20 млн для поддержки сельхозпроизводителей
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  • © Richard Newstead

Об этом заявил пресс-секретарь кабмина Дан Кэрбунару.

«Правительство утвердило решение, согласно которому сельхозпроизводителям зернового сектора будет оказана экстренная поддержка: €20 млн будут предоставлены сельхозпроизводителям зернового сектора», — цитирует его РИА Новости.

Кэрбунару уточнил, что средства пойдут на расходы, связанные с хранением пшеницы в собственных или сторонних хранилищах.

Ранее стало известно, что польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Отмечается, что речь, в частности, идёт о яйцах и сахаре.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна c Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.

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