На Бали ведутся поиски пропавшего во время купания россиянина

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На Бали ведутся поиски гражданина России Владимира Кушниренко, которого унесло волной во время купания на пляже Саба.
На Бали ведутся поиски пропавшего во время купания россиянина
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, спасатели заявили о тяжёлых погодных условиях.

«В четверг утром члены совместной спасательной группы полиции Бали продолжили поиск россиянина с использованием резиновых лодок, прочесав акваторию моря в районе Гианьяра. Процесс поиска иностранца из России сосредоточился на точке пропажи туриста, а именно на пляже Саба, Гианьяр», — отмечается в сообщении.

В октябре 2022 года на таиландском острове Пхукет было обнаружено тело пропавшей российской туристки. Она была найдена примерно в километре от того места, где, предположительно, вошла в воду и где на пляже остались её вещи.

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