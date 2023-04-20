На Бали ведутся поиски пропавшего во время купания россиянина
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, спасатели заявили о тяжёлых погодных условиях.
«В четверг утром члены совместной спасательной группы полиции Бали продолжили поиск россиянина с использованием резиновых лодок, прочесав акваторию моря в районе Гианьяра. Процесс поиска иностранца из России сосредоточился на точке пропажи туриста, а именно на пляже Саба, Гианьяр», — отмечается в сообщении.
В октябре 2022 года на таиландском острове Пхукет было обнаружено тело пропавшей российской туристки. Она была найдена примерно в километре от того места, где, предположительно, вошла в воду и где на пляже остались её вещи.