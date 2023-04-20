На Бали ведутся поиски пропавшего во время купания россиянина

На Бали ведутся поиски гражданина России Владимира Кушниренко, которого унесло волной во время купания на пляже Саба.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, спасатели заявили о тяжёлых погодных условиях.

«В четверг утром члены совместной спасательной группы полиции Бали продолжили поиск россиянина с использованием резиновых лодок, прочесав акваторию моря в районе Гианьяра. Процесс поиска иностранца из России сосредоточился на точке пропажи туриста, а именно на пляже Саба, Гианьяр», — отмечается в сообщении.

В октябре 2022 года на таиландском острове Пхукет было обнаружено тело пропавшей российской туристки. Она была найдена примерно в километре от того места, где, предположительно, вошла в воду и где на пляже остались её вещи.