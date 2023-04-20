Песков: ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто под контролем США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто под контролем Соединённых Штатов.

«С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, можно сказать, де-факто находятся под контролем США. Поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учёта этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно», — указал Песков.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не может абстрагироваться от ядерных потенциалов, которыми располагают Великобритания и Франция.

7 апреля Китай и Франция подтвердили поддержку инициатив о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.