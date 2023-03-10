Рябков: Россия не может абстрагироваться от ядерных потенциалов Франции и Британии

Россия не может абстрагироваться от ядерных потенциалов, которыми располагают Великобритания и Франция, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он напомнил, что ранее анонсировалась франко-британская встреча на высшем уровне, по итогам которой возможны значимые заявления, касающиеся ядерной сферы.

По словам Рябкова, в Москве будут пристально следить за ситуацией, однако не ожидают конструктивного сдвига в подходе Лондона и Парижа по этому вопросу.

«Они, наверное, концептуально не готовы или, точнее сказать, не способны воспринимать меняющуюся реальность и продемонстрировать открытый подход к обсуждению того, как вписать их национальные ядерные арсеналы в будущее новое уравнение безопасности и стратегической стабильности», — заявил дипломат в интервью RT Arabic.

Ранее газета Politico писала, что Великобритания и Франция намереваются зарыть топор войны, чтобы послать России сигнал о единстве Запада.

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что рассчитывает на перезапуск двусторонних отношений Великобритании и Франции.

В рамках встречи Сунака с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны намерены обсудить укрепление промышленного сотрудничества, включая совместную разработку дальнобойного оружия следующего поколения.