Китай и Франция подтвердили поддержку идей о предотвращении ядерной войны

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Китай и Франция подтвердили поддержку идей о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
Китай и Франция подтвердили поддержку идей о предотвращении ядерной войны
  • Gettyimages.ru

«Китай и Франция подтвердили поддержку совместного заявления Китая, Франции, России, Великобритании и США «о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений», опубликованного 3 января 2022 года», — цитирует агентство «Синьхуа» совместное заявление двух стран.

5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Макрон заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории.

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