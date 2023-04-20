Генсек СНГ Лебедев: США хотят «разорвать» и разрушить Содружество

Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что последние заявления госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена говорят о желании США разрушить Содружество, оторвать его страны от России.

Об этом пишет ТАСС.

Лебедев подчеркнул, что последние визиты и заявления Блинкена, в частности, во время его визитов в страны Центральной Азии также говорят о том, что очень велико желание разорвать и разрушить СНГ, «оторвать страны Содружества от России».

В феврале замглавы российского МИД Михаил Галузин сообщил, что Россия призывает страны Центральной Азии, которые входят в СНГ, быть осторожными в диалоге со странами Запада.

В конце марта Лебедев заявил, что шумиха на Западе вокруг размещения российского ядерного оружия в Белоруссии не является обоснованной.