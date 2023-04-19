В МИД России опубликовали доклад о ситуации с правами человека на Украине

В МИД России подготовили доклад о ситуации с правами человека на Украине.

«Подготовлен очередной доклад о ситуации с правами человека на Украине. Положение дел с поощрением и защитой прав человека на Украине за последние полтора года заметно деградировало», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали показательным молчание ООН и ОБСЕ в ответ на запрос главы российского МИД Сергея Лаврова в связи с произволом властей Киева против УПЦ.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.