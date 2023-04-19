Политолог Брутер: США используют визы как оружие

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации.

По словам политолога, ситуация с выдачей виз США вряд ли улучшится в ближайшее время.

«Соединённые Штаты используют визы как оружие. Они-то не обеспокоены тем, что американские журналисты должны массово приехать в Россию, такого случая просто нет. А вот российские журналисты, в том числе на сессии ООН, обязаны приезжать для освещения событий», — сказал Брутер.

Он также отметил, что США не столько беспокоятся из-за приезда российских журналистов, сколько «демонстрируют свою вседозволенность».

«Им российские журналисты не мешают. Тем более что в Америке есть такая виза, которая ограничивает мобильность приезжающих граждан. То есть они могут выдать им (российским журналистам. — RT) визы, по которым, например, нельзя покидать Нью-Йорк. Поэтому им в принципе всё равно, будут журналисты или нет, для Штатов принципиально показать свою власть», — заключил собеседник RT.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Венесуэле заявил, что американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что власти США обязаны выдать российским журналистам визы для освещения участия главы МИД России Сергея Лаврова в работе СБ ООН.